Kasganj News: नसरतपुर में दो पक्षों में मारपीट और विवाद

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घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली। एहतियात के तौर पर गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक जगदीश चंद ने बताया कि गांव निवासी योगेश कुमार मंगलवार रात 9 बजे अपनी गाड़ी से ग्राम सुल्तानपुर बुकिंग पर जा रहे थे।आरोप है कि नसरतपुर में पवन ने अपने घर के पास उनकी गाड़ी रुकवा ली और गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। योगेश का आरोप है कि पवन के साथ उसके भाई राहुल, अनमोल और बचन सिंह भी इस हमले में शामिल थे।पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि दो दिन पहले योगेश की गाड़ी से कुत्ते के तीन बच्चों की कुचलकर मर गए थे। इसके अलावा एक दिन पहले योगेश की गाड़ी पवन से भी छू गई थी।इन्हीं पुरानी बातों को लेकर दोनों पक्षों में तनाव चल रहा था जो मंगलवार रात झगड़े में बदल गया। पुलिस के अनुसार, घटना के समय योगेश नशे की हालत में था।वर्जननसरतपुर गांव में दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था। अभी किसी भी पक्ष की ओर से लिखित तहरीर नहीं मिली है। सुरक्षा के लिहाज से गांव में पुलिसकर्मी तैनात हैं और शांति व्यवस्था कायम है। - जगदीश चंद, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक