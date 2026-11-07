Kasganj News: खाकी का त्रियुगी सुरक्षा चक्र, 6 जोन और 25 सेक्टर में तैनात किए गए 2,037 पुलिसकर्मी

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सुरक्षा व्यवस्था को 6 जोन और 25 सेक्टर में बांटा गया है। प्रमुख बाजारों, पटाखा बिक्री स्थलों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। वहीं, आग की घटनाओं से निपटने के लिए 7 दमकल वाहन भी मुस्तैद रखे गए हैं। पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह ने प्रमुख बाजारों, चौराहों, सार्वजनिक स्थानों और पटाखा बिक्री स्थलों पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई है। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। बाजारों में बनाई गई बैरिकेडिंग पर भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा प्रमुख स्थानों पर पीआरवी सक्रिय रखी गई हैं और पुलिस टीमें लगातार भ्रमण कर रही हैं।10 से 12 किलोमीटर के अंतराल पर रहेंगे दमकल वाहनकासगंज। आतिशबाजी के दौरान आग की घटनाओं पर तत्काल काबू पाने के लिए जिले में 7 दमकल वाहन तैनात रहेंगे। इन्हें 10 से 12 किलोमीटर के अंतराल पर रखा जाएगा, ताकि सूचना मिलते ही दमकलकर्मी कम समय में घटनास्थल पर पहुंच सकें और घटना पर काबू पाया जा सके। एसपी ओपी सिंह के नेतृत्व में एएसपी आलोक सिंह और 4 क्षेत्राधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही सभी थानाध्यक्षों को अपने क्षेत्रों में लगातार भ्रमण करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।दीपावली पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिले को 6 जोन और 25 सेक्टर में बांटा गया है। प्रमुख बाजारों, पटाखा बिक्री स्थलों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस के साथ ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। आग की घटनाओं की रोकथाम के लिए दमकल वाहन तैनात किए गए हैं। - आलोक सिंह, एएसपी कासगंज