Kasganj News: जिले के तीनों विधायकों ने लखनऊ में सीएम योगी से की मुलाकात
आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:36 AM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:36 AM IST
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कासगंज। जिले के सर्वांगीण विकास और क्षेत्रीय जनसमस्याओं के निस्तारण के लिए अमांपुर और कासगंज सदर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायकों ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान जिले में चल रही विकास परियोजनाओं, बुनियादी सुविधाओं के विस्तार, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों के लिए शासन स्तर से हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।
जिले के विकास और क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान को लेकर अमांपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक हरिओम वर्मा तथा कासगंज सदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात में जिले से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों और जनहित के मुद्दों पर चर्चा की गई। विधायकों ने मुख्यमंत्री के समक्ष जिले में चल रही विकास परियोजनाओं, बुनियादी सुविधाओं के विस्तार, सड़कों के चौड़ीकरण तथा स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े प्रमुख मुद्दों को रखा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायकों की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और जिले के विकास के लिए शासन स्तर से हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के सभी जिलों के संतुलित और तेज विकास के लिए प्रतिबद्ध है तथा कासगंज में विकास कार्यों की गति को बनाए रखा जाएगा।
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जिले के विकास और क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान को लेकर अमांपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक हरिओम वर्मा तथा कासगंज सदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात में जिले से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों और जनहित के मुद्दों पर चर्चा की गई। विधायकों ने मुख्यमंत्री के समक्ष जिले में चल रही विकास परियोजनाओं, बुनियादी सुविधाओं के विस्तार, सड़कों के चौड़ीकरण तथा स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े प्रमुख मुद्दों को रखा।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायकों की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और जिले के विकास के लिए शासन स्तर से हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के सभी जिलों के संतुलित और तेज विकास के लिए प्रतिबद्ध है तथा कासगंज में विकास कार्यों की गति को बनाए रखा जाएगा।
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