Kasganj News: सड़क हादसे में उद्योगपति के बेटे की मौत, चार घायल

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विश्व बैंक कॉलोनी निवासी गौरव जाजू रविवार की सुबह बेटे दर्श जाजू (10) व कर्मी मनीष, रामवीर के साथ कार में सवार होकर रुद्रपुर से कासगंज लौट रहे थे। इसी दौरान गांव कनमन के पास उनकी कार अचानक पुलिया से टकराकर पलट गई। हादसे में उनके बेटे दर्श की मौत हो गई।गौरव जाजू, मनीष, रामवीर व एक अन्य घायल हो गए। घायलों को एंबलेंस की मदद से राममूर्ति मेडिकल कॉलेज भिजवाया। जहां डॉक्टर ने दर्श को मृत घोषित कर दिया। मनीष, रामवीर व एक अन्य का उपचार चल रहा है।उद्योगपति बेटे सहर्श जाजू ने बताया कि पिता छोटे भाई व अन्य लोगों के साथ रूद्रपुर से लौट रहे थे। इसी दौरान बरेली-बहेड़ी मार्ग पर कनमन गांव के पास कार हादसा हो गया और भाई दर्श की मौत हो गई व अन्य लोग घायल हुए हैं।सीओ बहेड़ी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि क्षतिग्रस्त कार को हटाकर यातायात बहाल कराया गया। प्रथमदृष्टया नींद आने से हादसे की जानकारी मिली है। पुलिस ने घायलों को एक निजी मेडिकल कॉलेज भेजा। वहां चिकित्सकों ने दर्श (10) को मृत घोषित कर दिया।