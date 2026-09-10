Kasganj News: सिटी में आज

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- सुबह 11 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार में पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह पिछड़ा वर्ग की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक के संबंध में बैठक करेंगे।







सांध्य परिक्रमा



- शाम 7 बजे सोरोंजी के वराह मंदिर से सांध्य परिक्रमा निकाली जाएगी।

बैठक