Kasganj News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज Updated Thu, 10 Sep 2026 11:36 PM IST
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बैठक
- सुबह 11 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार में पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह पिछड़ा वर्ग की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक के संबंध में बैठक करेंगे।
सांध्य परिक्रमा
- शाम 7 बजे सोरोंजी के वराह मंदिर से सांध्य परिक्रमा निकाली जाएगी।
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- सुबह 11 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार में पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह पिछड़ा वर्ग की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक के संबंध में बैठक करेंगे।
सांध्य परिक्रमा
- शाम 7 बजे सोरोंजी के वराह मंदिर से सांध्य परिक्रमा निकाली जाएगी।