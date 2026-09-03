Kasganj News: पिलखुनी के दो विद्यालयों की जियो लोकेशन एक जैसी दर्ज

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यह मामला शांति स्वरूप उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिलखुनी और सरदार सिंह इंटर कॉलेज पिलखुनी से जुड़ा है। विभागीय जांच के दौरान दोनों विद्यालयों की जियो लोकेशन एक ही स्थान की अंकित पाई गई। माध्यमिक शिक्षा परिषद के मुताबिक, एक ही स्थान से एक से अधिक विद्यालयों की लोकेशन दर्ज होना व्यावहारिक नहीं है जिससे परीक्षा केंद्रों के निर्धारण के दौरान विद्यालयों की वास्तविक स्थिति का आकलन प्रभावित हो सकता है।जिला विद्यालय निरीक्षक रजनेश कुमार ने संबंधित विद्यालयों को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे परिषद के मानकों के अनुसार अपनी सही जियो लोकेशन तुरंत अपडेट कर इसकी सूचना कार्यालय को उपलब्ध कराएं, ताकि संशोधित रिपोर्ट समय से उच्चाधिकारियों को भेजी जा सके। बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए परीक्षा केंद्रों के निर्धारण में विद्यालयों की सही अक्षांश-देशांतर लोकेशन को मुख्य आधार बनाया जा रहा है, जिसके चलते विभाग सभी विद्यालयों की लोकेशन का बारीकी से परीक्षण कर रहा है।