Kasganj News: गिट्टियां बिछीं, उम्मीदें उखड़ीं

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नतीजा यह है कि पूरा रास्ता जगह-जगह से उखड़ चुका है और बिखरी गिट्टियां वाहन चालकों के लिए बड़ा खतरा बन गई हैं। सड़क पर बिखरी गिट्टियों के कारण दोपहिया वाहन आए दिन फिसल रहे हैं जिससे चालक हादसों का शिकार होने से जूझ रहे हैं।वाहनों की आवाजाही से उड़ने वाला धूल का गुबार राहगीरों और आसपास के बाशिंदों की आंखों व सेहत के लिए मुसीबत बना हुआ है। बाईपास निर्माण का मुख्य उद्देश्य कस्बे को जाम मुक्त करना था लेकिन अधूरा काम छोड़ दिए जाने से जनता की मुश्किलें कम होने के बजाय और अधिक बढ़ गई हैं।बाईपास पर गिट्टियां बिछाकर काम अधूरा छोड़ दिया गया है। बाइक से निकलते वक्त जरा सी चूक से वाहन फिसल सकता है और उड़ती धूल लोगों को बीमार कर रही है। - डॉ. प्रीति अग्रवाल, समाजसेवीसड़क की बदहाली और उड़ती धूल से आंखों में परेशानी हो रही है। भारी वाहनों के लिए बना बाईपास अब खुद ही लोगों के लिए खतरा बन गया है। निर्माण जल्द पूरा होना चाहिए। - डॉ. रिजवान अलीवर्जनदिवाली से पहले बाईपास पर कार्य शुरू होना था लेकिन किसी वजह से कार्यदायी संस्था काम शुरू नहीं कर पाई है। अब दिवाली के बाद ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।- परवेज, जेई, लोक निर्माण विभाग