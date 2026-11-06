Kasganj News: दावत खाने गए युवक पर चार लोगों ने किया हमला, चाकू से किया घायल

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गंजडुंडवारा निवासी सैदेव (18) ने पटियाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया कि वह दो नवंबर को अपने दोस्त जगवीर के साथ बाइक से पटियाली क्षेत्र के गांव ककराला में दावत खाने गया था। आरोप है कि दावत में उसके दोस्त का ककराला गांव के ही आरोपी नीलू, संजय मिश्रा, प्रांशू मिश्रा और अक्की उर्फ अभिषेक से किसी बात पर विवाद हो गया।रात करीब आठ बजे जब वह साथी के साथ वापस लौट रहा था, तभी दरियावगंज रेलवे फाटक के पास चारों आरोपियों ने उसे रोक लिया और गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने लाठी-डंडों और चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। शोर मचाने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए।सीओ अमित कुमार ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर पटियाली पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मामले की जांच की जा रही है।