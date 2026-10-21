Kasganj News: घर में घुसकर तोड़फोड़ और फायरिंग, चार नामजद सहित सात पर प्राथमिकी

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मोहल्ला चक्रतीर्थ निवासी मीना शर्मा की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार, 19 अक्तूबर की रात करीब 8:10 बजे सीताराम, विजय पंडित निवासी मोहल्ला मढ़ई, जुगनू निवासी मोहल्ला चौधरियान और गणेश निवासी मोहल्ला दुबे अपने तीन अज्ञात साथियों के साथ उनके घर में जबरन घुस आए।आरोप है कि आरोपियों ने घर का सामान तोड़ डाला और टीवी चकनाचूर कर दिया। इसके बाद बाहर निकलकर उन्होंने कई राउंड फायरिंग की और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी।पुलिस के मुताबिक, दोनों पक्षों के बीच पोथियों का विवाद काफी लंबे समय से चला आ रहा है। महिला की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है।वर्जनमहिला की तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है। -आंचल चौहान, सदर सीओ कासगंज