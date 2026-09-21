Kasganj News: कासगंज की कार्यक्रम सूचनाएं
आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 10:48 PM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 10:48 PM IST
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ज्ञापन
-दोपहर 12 बजे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका जिलाधिकारी को कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपेंगी।
कुश्ती ट्रायल
-दोपहर 2 बजे से जूनियर बालक कुश्ती का जिलास्तरीय ट्रायल सोरों स्टेडियम में होगा।
विज्ञापन
-दोपहर 12 बजे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका जिलाधिकारी को कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपेंगी।
कुश्ती ट्रायल
-दोपहर 2 बजे से जूनियर बालक कुश्ती का जिलास्तरीय ट्रायल सोरों स्टेडियम में होगा।