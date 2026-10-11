Kasganj News: कासगंज की कार्यक्रम सूचनाएं

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- शाम 4 बजे श्री अग्रवाल धर्मशाला में अग्रवाल सभा द्वारा टैटू बनाओ प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।



लक्ष्मण परशुराम संवाद की लीला का मंचन

- शाम 7 बजे बारहद्वारी रालीला मंच पर लक्ष्मण परशुराम संवाद की लीला का मंचन किया जाएगा।

प्रतियोगिता