Kasganj News: कासगंज की कार्यक्रम सूचनाएं
आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 11:04 PM IST
Updated Sun, 11 Oct 2026 11:04 PM IST
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प्रतियोगिता
- शाम 4 बजे श्री अग्रवाल धर्मशाला में अग्रवाल सभा द्वारा टैटू बनाओ प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।
लक्ष्मण परशुराम संवाद की लीला का मंचन
- शाम 7 बजे बारहद्वारी रालीला मंच पर लक्ष्मण परशुराम संवाद की लीला का मंचन किया जाएगा।
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- शाम 4 बजे श्री अग्रवाल धर्मशाला में अग्रवाल सभा द्वारा टैटू बनाओ प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।
लक्ष्मण परशुराम संवाद की लीला का मंचन
- शाम 7 बजे बारहद्वारी रालीला मंच पर लक्ष्मण परशुराम संवाद की लीला का मंचन किया जाएगा।