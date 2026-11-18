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घटना थाना सिकंदरपुर वैश्य क्षेत्र के कादरगंज पुख्ता स्थित गंगा घाट की है। बुधवार को 72 वर्षीय वृद्ध ने अचानक गंगा में छलांग लगा दी। उसे नदी में डूबता देखकर घाट पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलने पर कादरगंज चौकी प्रभारी अवधेश कुमार दुबे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने गोताखोरों की मदद से बचाव अभियान शुरू कराया। काफी प्रयास के बाद वृद्ध को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।पुलिस ने पूछताछ की तो वृद्ध ने अपना नाम सादिक पुत्र मोहम्मद अली निवासी गांव कूड़ा शाहपुर थाना कादरचौक जिला बदायूं बताया। उसने पुलिस को बताया कि पैर में फ्रैक्चर होने के कारण वह काफी दिनों से दर्द से परेशान था। इसी परेशानी में उसने गंगा में छलांग लगा दी। पुलिस ने वृद्ध के परिजन को घटना की सूचना दी। पुलिस और गोताखोरों के प्रयास की क्षेत्र में सराहना हो रही है।वर्जन-पैर में तकलीफ से परेशान होकर एक वृद्ध ने गंगा में छलांग लगा दी थी। घाट पर बोट के साथ पुलिस टीम तैनात रहती है। उसे नदी में डूबता देख टीम तुरंत हरकत में आ गई और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वृद्ध के परिजन को जानकारी दे दी गई है। -अमित कुमार, सीओ पटियाली