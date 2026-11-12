Kasganj News: वाहन की टक्कर से साइकिल सवार वृद्ध घायल, अलीगढ़ रेफर
आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:06 PM IST
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:06 PM IST
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कासगंज। अमांपुर क्षेत्र में पेट्रोल पंप के पास वाहन की टक्कर से साइकिल सवार वृद्ध घायल हो गए। परिजन ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टर ने उनकी हालत गंभीर देखते हुए अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।
गांव चीथरा निवासी यादराम (60) पुत्र केहरी सिंह बृहस्पतिवार को साइकिल से से अमांपुर जा रहे थे। गांव के समीप पेट्रोल पंप के पास कार ने उनकी साइकिल में टक्कर मार दी। जोरदार टक्कर से वह सड़क पर गिरकर घायल हो गए। सूचना पर परिजन मौके पर पहुंच गए। परिजन ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया। यहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वाहन चालक मौके से भाग गया। संवाद
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गांव चीथरा निवासी यादराम (60) पुत्र केहरी सिंह बृहस्पतिवार को साइकिल से से अमांपुर जा रहे थे। गांव के समीप पेट्रोल पंप के पास कार ने उनकी साइकिल में टक्कर मार दी। जोरदार टक्कर से वह सड़क पर गिरकर घायल हो गए। सूचना पर परिजन मौके पर पहुंच गए। परिजन ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया। यहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वाहन चालक मौके से भाग गया। संवाद
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