Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kasganj News ›   Elderly cyclist injured after being hit by a vehicle; referred to Aligarh.

Kasganj News: वाहन की टक्कर से साइकिल सवार वृद्ध घायल, अलीगढ़ रेफर

Thu, 12 Nov 2026 11:06 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:06 PM IST
विज्ञापन
कासगंज। अमांपुर क्षेत्र में पेट्रोल पंप के पास वाहन की टक्कर से साइकिल सवार वृद्ध घायल हो गए। परिजन ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टर ने उनकी हालत गंभीर देखते हुए अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।
विज्ञापन

गांव चीथरा निवासी यादराम (60) पुत्र केहरी सिंह बृहस्पतिवार को साइकिल से से अमांपुर जा रहे थे। गांव के समीप पेट्रोल पंप के पास कार ने उनकी साइकिल में टक्कर मार दी। जोरदार टक्कर से वह सड़क पर गिरकर घायल हो गए। सूचना पर परिजन मौके पर पहुंच गए। परिजन ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया। यहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वाहन चालक मौके से भाग गया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed