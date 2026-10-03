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Kasganj News: डीएम-एसपी ने सुनीं 30 शिकायतें, 7 का मौके पर निस्तारण

Sat, 03 Oct 2026 11:37 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज Updated Sat, 03 Oct 2026 11:37 PM IST
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DM and SP heard 30 complaints; 7 were resolved on the spot.
फोटो14कासगंज सदर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों की समस्याएं सुनते डीएम व
कासगंज। जिलाधिकारी प्रणय सिंह और पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह ने शनिवार को सदर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान विभिन्न समस्याओं से संबंधित कुल 30 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से सात का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया।अधिकारियों के समक्ष बिजली के अधिक बिल, विधवा और वृद्धावस्था पेंशन न मिलना शामिल था। राशन कार्ड बनवाने और भूमि की पैमाइश कराने से संबंधित मामले भी सामने आए। अवैध कब्जा हटवाने, राजस्व और भूमि विवाद के प्रकरण भी शामिल थे। उत्पीड़न और आपसी विवाद से जुड़ी शिकायतें भी प्राप्त हुईं।समाधान दिवस में मुख्य विकास अधिकारी वीरेंद्र सिंह और मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. अजय कुमार शामिल थे। इसके अलावा उप जिलाधिकारी सदर एसएन त्रिपाठी और जिला पंचायत राज अधिकारी राजेश चौरसिया भी उपस्थित रहे।
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