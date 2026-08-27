Kasganj News: भंडारे में विवाद, गर्म तेल गिरने से झुलसा

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गांव नवादा में भागवत कथा के समापन के बाद भंडारे का आयोजन चल रहा था। गांव नगला मनसा निवासी नेम सिंह (30) पुत्र रमेश चंद्र और उनका मामा रंजीत (25) पुत्र पप्पू भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने गए थे। इसी दौरान आयोजक मनोज शाक्य से उसका विवाद हो गया। विवाद के दौरान कड़ाई में रखा गर्म तेल नेम सिंह के ऊपर गिर गया।वहीं रंजीत के सिर में लाठी व ईंट लगने से चोटें आई हैं। इस दौरान मौके पर भगदड़ मच गई। विवाद की सूचना मिलने पर घायलों को परिजन मौके पर पहुंच गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। परिजन ने दोनों घायलों को गंजडुंडवारा सीएचसी में भर्ती कराया।जहां उनकी हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल भेज दिया। मामले में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। कोतवाली प्रभारी चमन गोस्वामी ने बताया कि भंडारे के दौरान दो पक्षों में विवाद हुआ है। सीओ अमित कुमार ने बताया दोनों पक्षों की ओर से तहरीर मिली है। प्राथमिकी दर्ज की जा रही है।