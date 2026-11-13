Kasganj News: पचास रुपये के लेन-देन में दो पक्षों के बीच विवाद, पथराव

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

गांव निवासी मुरारीलाल की प्राथमिकी के मुताबिक, 12 नवंबर की शाम करीब 7:30 बजे वह अपने घर के पास पहुंचे थे। इस दौरान गांव के रघुवीर पुत्र नत्थू सिंह, सुरेंद्र और अमित समेत अन्य लोग 50 रुपये के लेन-देन को लेकर उनसे विवाद करने लगे और गाली-गलौज की।शोर-शराबा सुनकर मुरारी की पत्नी इंद्रेश और भाई पिंटू भी मौके पर आ गए जिन्हें देखकर आरोपी तब चले गए। विवाद अगले दिन शुक्रवार सुबह फिर भड़क उठा जब रघुवीर ने पैसे मांगते हुए दोबारा गाली-गलौज शुरू कर दी।विरोध करने पर दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई और नौबत पथराव तक आ गई जिसमें मुरारीलाल को चोटें आईं। इस बीच किसी ने पथराव का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो सामने आते ही ढोलना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मुरारीलाल की तहरीर के आधार पर कार्रवाई की है।50 रुपये के लेन-देन को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था। पीड़ित की तहरीर के आधार पर चार आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। - आंचल चौहान, सीओ सदर