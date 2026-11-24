{"_id":"6b05137137a080870005de59","slug":"video-lucknowi-zaika-hotel-raided-after-video-of-spitting-on-roti-goes-viral-licence-suspended-samples-taken-for-biryani-and-chicken-gravy-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video:रोटी पर थूकने का वीडियो वायरल होने के बाद लखनवी जायका होटल पर पड़ा छापा, लाइसेंस निलंबित, बिरयानी और चिकन ग्रेवी के लिए नमूने।","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कासगंज। थूक लगाकर रोटी बनाने का वीडियो वायरल होने पर जिलाधिकारी प्रणय सिंह के आदेश पर सोमवार को ठंडी सड़क स्थित लखनवी जायका होटल पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापामारी की। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान में साफ-सफाई के अभाव सहित कई गंभीर अनियमितताएं मिली। इस पर होटल का खाद्य पंजीकरण निलंबित कर दिया गया। इसमें सुधार होने तक प्रतिष्ठान बंद करा दिया गया। टीम ने होटल से बिरयानी के चावल और चिकन की ग्रेवी का नमूना भी लिया है। ठंडी सड़क स्थित लखनवी जायका होटल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। आरोप है कि वायरल वीडियो में होटल में काम करने वाला एक युवक थूक लगाकर रोटी बनाता दिख रहा था। मामले की शिकायत डीएम प्रणय सिंह तक पहुंची थी। डीएम के आदेश पर सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा कुलदीप सिंह ने सोमवार को टीम को कार्रवाई के लिए मौके पर भेजा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ओमवीर सिंह और प्रतिमा त्रिपाठी ने टीम के साथ होटल का छापा मारा। अधिकारियों के अनुसार, मौके पर होटल में साफ-सफाई की स्थिति बेहद खराब पाई गई। वीडियो में रोटी बनाते दिख रहे युवक के संबंध में पूछताछ करने पर होटल संचालक ने बताया कि उसे काम से निकाल दिया गया है। होटल में जांच के दौरान सामने आया कि संचालक ने पानी की जांच, स्टाफ का मेडिकल परीक्षण और पेस्ट कंट्रोल भी नहीं कराया था। इसके अलावा अन्य अनियमितताएं भी पाई गईं। सहायक आयुक्त खाद्य ने बताया कि इन खामियों के आधार पर होटल का खाद्य पंजीकरण निलंबित कर दिया गया। खामियों में सुधार होने तक होटल को बंद करा दिया गया है। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच के लिए मौके से बिरयानी का चावल और चिकन की ग्रेवी का नमूना संग्रहित कर जांच के लिए भेजा गया है। नमूना जांच में फेल होता है तो होटल संचालक पर कार्रवाई की जाएगी।

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