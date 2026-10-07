Kasganj News: निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को धमकी और जातिसूचक टिप्पणी पर कार्रवाई की मांग

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जिलाध्यक्ष हुकुम सिंह ने कहा कि राजनीतिक असहमति लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन किसी व्यक्ति को जान से मारने, गर्दन या हाथ काटने जैसे वक्तव्य गंभीर मामला हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसी टिप्पणियों से सामाजिक सौहार्द प्रभावित होने के साथ ही कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका है।उन्होंने प्रशासन से संबंधित भाषण, वीडियो, ऑडियो और सोशल मीडिया सामग्री की निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच कराने और उपलब्ध साक्ष्यों को सुरक्षित रखने की मांग की। साथ ही कहा कि जांच में आरोपों की पुष्टि होने पर संबंधित लोगों के खिलाफ लागू कानूनी प्रावधानों के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाए। कथित तौर पर धमकी देने वालों की पहचान कर आवश्यक कानूनी एवं निवारक कार्रवाई करने की भी मांग की गई।इस दौरान वीरेश कुमार कश्यप, राकेश कुमार कश्यप, अवनेश कुमार, ओमवीर सिंह, प्रेमचंद्र, राजकुमार, सुनील कुमार, श्यामजीत कश्यप सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।