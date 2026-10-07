Kasganj News: खाना बनाते समय रेगुलेटर लीक होने से लगी आग

विज्ञापन

सूचना मिलने पर पहुंची यूपी-112 पुलिस ने सिलिंडर को बाहर भरे बाढ़ के पानी में डाल दिया। इससे आग बुझ गई और हादसा टल गया। घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।गांव मूझखेड़ा निवासी राम नरेश पुत्र कुंवर सैन के घर में बुधवार सुबह खाना बनाते समय रेगुलेटर लीक हो गया। सिलिंडर से आग की लपटें निकलने लगीं।उपजिलाधिकारी सुशांत सांवरे ने बताया कि सिलिंडर में आग लगने की घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। गृहस्थी का सामान भी सुरक्षित है। ग्रामीणों और पुलिस की तत्परता से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया।