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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kasganj News ›   Fire caused by a leaking regulator while cooking.

Kasganj News: खाना बनाते समय रेगुलेटर लीक होने से लगी आग

Wed, 07 Oct 2026 11:44 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 11:44 PM IST
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पटियाली। तहसील क्षेत्र के गंगा किनारे बसे बाढ़ प्रभावित गांव मूझखेड़ा में बुधवार सुबह खाना बनाते समय गैस सिलिंडर में अचानक आग लग गई। रेगुलेटर लीक होने के कारण सिलिंडर ने आग पकड़ ली। परिवार के शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और सिलिंडर को बाहर निकाला।
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सूचना मिलने पर पहुंची यूपी-112 पुलिस ने सिलिंडर को बाहर भरे बाढ़ के पानी में डाल दिया। इससे आग बुझ गई और हादसा टल गया। घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।
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गांव मूझखेड़ा निवासी राम नरेश पुत्र कुंवर सैन के घर में बुधवार सुबह खाना बनाते समय रेगुलेटर लीक हो गया। सिलिंडर से आग की लपटें निकलने लगीं।
उपजिलाधिकारी सुशांत सांवरे ने बताया कि सिलिंडर में आग लगने की घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। गृहस्थी का सामान भी सुरक्षित है। ग्रामीणों और पुलिस की तत्परता से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया।
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