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19 नवंबर से सभासद कृष्ण कुमार सिंह, अब्दुल रहमान, मुदस्सिर, अनिल वर्मा, आले इमरान, सहाना, रूमी बेगम, सलीमन, रेखा गुप्ता, लुबना शाहीन और सीमा 10 सूत्री मांगों को लेकर पालिका परिसर में अनशन पर थे। खुले परिसर में रातें बिताने वाले सभासदों को स्थानीय लोगों का भी समर्थन मिला।रविवार को एडीएम (स्थानीय निकाय) आलोक गुप्ता, एसडीएम पटियाली सुशांत सांवरे, ईओ मोहम्मद नासिर व पालिकाध्यक्ष हाजी मुनव्वर हुसैन की मौजूदगी में वार्ता हुई। तय हुआ कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में तिरंगा लाइट, एलईडी व स्ट्रीट लाइटों की खरीद और कोटेशन कार्यों की जांच एसडीएम पटियाली, तहसीलदार व नायब तहसीलदार की कमेटी करेगी।इसमें सभासदों की ओर से आले इमरान व मुदस्सिर हुसैन शामिल रहेंगे। कुछ मांगों का मौके पर समाधान हुआ और शेष को अगले माह होने वाली बोर्ड बैठक में रखने के आश्वासन पर अनशन खत्म कर दिया गया।सभासदों के आंदोलन के चौथे दिन पालिकाध्यक्ष हाजी मुनव्वर हुसैन ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों पर सफाई दी। उन्होंने अनशनरत प्रतिनिधियों पर पलटवार करते हुए कहा था कि कुछ सभासद उन पर दबाव बनाकर कथित फर्जी भुगतान कराना चाहते हैं। पालिकाध्यक्ष ने यह भी कहा था कि नगर पालिका के सभी सभासद उनके लिए समान हैं और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। यदि पालिका के कार्यों या भुगतान में गड़बड़ी की आशंका है तो प्रशासन निष्पक्ष जांच करा सकता है। वह ऐसी किसी भी जांच के लिए तैयार हैं।वर्जनअनशन कर रहे सभासदों से वार्ता कर उनकी कुछ मांगों का मौके पर निस्तारण करा दिया गया। कोटेशन के जरिये कराए गए कार्यों की जांच के लिए एसडीएम के नेतृत्व में कमेटी गठित की जाएगी। इसके बाद सभासदों ने अनशन समाप्त कर दिया है। - आलोक गुप्ता, एडीएम