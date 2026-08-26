कासगंज में खूनी संघर्ष: दो पक्षों में टकराव, पथराव और फायरिंग से फैली दहशत, सात लोग घायल; गांव में फोर्स तैनात

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घटना मंगलवार रात करीब 9:15 बजे की है। किसी बात को लेकर अनिल कुमार दुबे और राम सिंह जाटव पक्ष के लोग भिड़ गए। देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और पथराव के साथ ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। इस गोलीबारी में एक पक्ष से अनिल कुमार, कुंवरपाल, अजय कुमार, मुकेश और ऋषभ घायल हो गए जबकि दूसरे पक्ष से राम सिंह और उनकी पत्नी शशि को चोटें आईं। घटना से पूरे गांव में भगदड़ मच गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। थाना प्रभारी रंजीत कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर कुल 19 आरोपियों (एक पक्ष के 10 और दूसरे पक्ष के 9) के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। विज्ञापन

घटना मंगलवार रात करीब 9:15 बजे की है। किसी बात को लेकर अनिल कुमार दुबे और राम सिंह जाटव पक्ष के लोग भिड़ गए। देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और पथराव के साथ ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। इस गोलीबारी में एक पक्ष से अनिल कुमार, कुंवरपाल, अजय कुमार, मुकेश और ऋषभ घायल हो गए जबकि दूसरे पक्ष से राम सिंह और उनकी पत्नी शशि को चोटें आईं। घटना से पूरे गांव में भगदड़ मच गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। थाना प्रभारी रंजीत कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर कुल 19 आरोपियों (एक पक्ष के 10 और दूसरे पक्ष के 9) के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।

सगंज के पटियाली के सिकंदरपुर वैश्य थाना क्षेत्र के सनौड़ी गांव में मंगलवार देर रात दो पक्षों के बीच मामूली विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। आमने-सामने आए दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव और फायरिंग हुई, जिसमें दोनों पक्षों के 7 लोग घायल हो गए। दो अलग-अलग समुदायों से जुड़ा मामला होने के कारण गांव में तनाव फैल गया, जिसके बाद एहतियात के तौर पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मामले में दोनों पक्षों के 19 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।