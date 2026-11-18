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सीओ यातायात रजनीश उपाध्याय के निर्देशन में यातायात प्रभारी लक्ष्मण सिंह ने टीम के साथ अभियान चलाकर बिना हेलमेट, सीट बेल्ट, हाई सिक्योरिटी प्लेट, गलत नंबर प्लेट, नाबालिगों द्वारा वाहन संचालन, ओवरलोडिंग और गलत साइड चलने वालों के खिलाफ शिकंजा कसा।इंटरसेप्टर बाइक की सहायता से ओवरस्पीडिंग करने वाले 52, प्रेशर हॉर्न लगे 11, मोडिफाइड साइलेंसर वाले 10 और प्रदूषण प्रमाणपत्र के अभाव में चार वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। इसके अलावा तीन बुलेट मोटरसाइकिलों को मोडिफाइड साइलेंसर लगे होने पर सीज कर दिया गया।गंजडुंडवारा स्थित एमआर शेरवानी हायर सेकेंडरी स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें प्रधानाचार्य, शिक्षक-शिक्षिकाओं और छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों की जानकारी देकर उनका पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।