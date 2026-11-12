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Kasganj News: पटाखे की चिंगारी से बुर्जी बिटोरे में लगी आग, नुकसान

Thu, 12 Nov 2026 11:04 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:04 PM IST
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Burji Bitore caught fire due to spark from firecracker, caused damage
मोहिनी मामूरगंज गांव में पटाखे की चिंगारी से लगी आग में जले बुर्जी और बिटोरा। संवाद
मोहनपुरा। क्षेत्र के गांव मोहिनी मामूरगंज में बृहस्पतिवार सुबह पटाखे की चिंगारी से बुर्जी और बिटोरे में आग लग गई। आग की लपटें उठती देख ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और आग बुझाने में जुट गए। काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया लेकिन तब तक हजारों रुपये का नुकसान हो चुका था।
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गांव मोहिनी मामूरगंज निवासी सुरेश लंबरदार ने बताया कि उनकी बुर्जी और बिटोरे में अचानक आग लग गई। ग्रामीणों ने पटाखे से निकली चिंगारी के कारण आग लगने की आशंका जताई है।
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घटना में बुर्जी और बिटोरे में रखा सामान जलकर नष्ट हो गया। अनुज पुंढीर, अमित लंबरदार, कुलदीप सिसौदिया, गोलू सिंह, रामू सहित अन्य ग्रामीणों ने प्रयास कर आग पर काबू पाया।
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