Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kasganj News ›   Attempted rape of a 3-year-old girl in Dholna; accused arrested

Kasganj News: ढोलना में 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास, आरोपी गिरफ्तार

Fri, 06 Nov 2026 11:01 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 11:01 PM IST
विज्ञापन
ढोलना। थाना क्षेत्र के एक गांव में घर के बाहर खेल रही तीन साल की बच्ची को एक युवक घेर में खींच ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की। बच्ची की मां की सतर्कता और हिम्मत से उसकी जान बच गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
विज्ञापन

पीड़िता की मां ने ढोलना थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। बताया कि बृहस्पतिवार दोपहर उनकी तीन साल की बेटी घर के पास खेल रही थी। वह कुछ काम से घर में अंदर चली गईं। कुछ देर बाद चीखने की आवाज सुनी तो वह भागकर पास स्थित घेर में पहुंची।
विज्ञापन

देखा तो अलीगढ़ जिले के थाना गंगीरी अंतर्गत नगला सुम्मेर निवासी आरोपी जयप्रकाश उनकी बेटी का मुंह दबाकर छेड़छाड़ कर रहा था। विरोध करने पर आरोपी ने फावड़ा उठाकर धमकाया लेकिन मां उससे भिड़ गई और उसे दो थप्पड़ जड़ दिए। इसके बाद आरोपी मौके से भाग निकला।
विज्ञापन
विज्ञापन

मां का आरोप है कि यदि वह समय पर न पहुंचती तो आरोपी बड़ी घटना को अंजाम दे देता। कहा कि बच्ची के प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान भी मिले हैं। घटना की सूचना मिलते ही सीओ सदर आंचल चौहान पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और परिजन से बातचीत की। परिजन ने पुलिस को बताया कि आरोपी दिल्ली में सिलाई का काम करता है और यहां रिश्तेदारी में आया हुआ था।
--------------
वर्जन
बच्ची के साथ छेड़छाड़ की शिकायत मिली थी। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। आरोपी को गिरफ्तार करके कार्रवाई की जा रही है। - ओपी सिंह, एसपी
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed