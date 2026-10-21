Kasganj News: पराली जलाने से रोकने के लिए कृषि विभाग का अभियान तेज

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अभियान के दौरान किसानों को बताया जाएगा कि पराली जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ता है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति नष्ट होती है। विभाग किसानों को वैज्ञानिक तरीकों से फसल अवशेष प्रबंधन के उपाय समझाएगा। इसके साथ ही नियमों की जानकारी देते हुए बताया गया कि पराली जलाने पर पांच हजार रुपये प्रति एकड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। विज्ञापन

उप कृषि निदेशक महेंद्र सिंह ने किसानों से अपील की है कि वे आग लगाने के बजाय उपलब्ध कृषि यंत्रों से अवशेषों का प्रबंधन करें और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग दें। इस दौरान राजकुमार सिंह और कृष्णा सहित कई विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। अभियान के दौरान किसानों को बताया जाएगा कि पराली जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ता है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति नष्ट होती है। विभाग किसानों को वैज्ञानिक तरीकों से फसल अवशेष प्रबंधन के उपाय समझाएगा। इसके साथ ही नियमों की जानकारी देते हुए बताया गया कि पराली जलाने पर पांच हजार रुपये प्रति एकड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।उप कृषि निदेशक महेंद्र सिंह ने किसानों से अपील की है कि वे आग लगाने के बजाय उपलब्ध कृषि यंत्रों से अवशेषों का प्रबंधन करें और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग दें। इस दौरान राजकुमार सिंह और कृष्णा सहित कई विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

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कासगंज। धान कटाई के बाद खेतों में फसल अवशेष (पराली) जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कृषि विभाग ने जागरूकता अभियान तेज कर दिया है। बुधवार को उप कृषि निदेशक महेंद्र सिंह ने कार्यालय परिसर से दो प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जो जिले के सभी विकासखंडों में घूमकर किसानों को जागरूक करेंगे।