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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kasganj News ›   Agriculture Department intensifies campaign to curb stubble burning

Kasganj News: पराली जलाने से रोकने के लिए कृषि विभाग का अभियान तेज

Wed, 21 Oct 2026 11:56 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 11:56 PM IST
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Agriculture Department intensifies campaign to curb stubble burning
फोटो 29 - विकास खंड सभागार से प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते उप कृ​​​षि निदेशक महेंद
कासगंज। धान कटाई के बाद खेतों में फसल अवशेष (पराली) जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कृषि विभाग ने जागरूकता अभियान तेज कर दिया है। बुधवार को उप कृषि निदेशक महेंद्र सिंह ने कार्यालय परिसर से दो प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जो जिले के सभी विकासखंडों में घूमकर किसानों को जागरूक करेंगे।
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अभियान के दौरान किसानों को बताया जाएगा कि पराली जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ता है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति नष्ट होती है। विभाग किसानों को वैज्ञानिक तरीकों से फसल अवशेष प्रबंधन के उपाय समझाएगा। इसके साथ ही नियमों की जानकारी देते हुए बताया गया कि पराली जलाने पर पांच हजार रुपये प्रति एकड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
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उप कृषि निदेशक महेंद्र सिंह ने किसानों से अपील की है कि वे आग लगाने के बजाय उपलब्ध कृषि यंत्रों से अवशेषों का प्रबंधन करें और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग दें। इस दौरान राजकुमार सिंह और कृष्णा सहित कई विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
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