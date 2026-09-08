Kasganj News: छत पर टहल रहा युवक हाईवोल्टेज लाइन की चपेट में आकर गिरा

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गांव निवासी सोनू (30) पुत्र रामऔतार मंगलवार सुबह करीब 5 बजे अपने मकान की छत पर टहल रहे थे। तभी मकान के बेहद करीब से गुजर रही हाईवोल्टेज लाइन की चपेट में आ गए। हादसे के तुरंत बाद परिजन और ग्रामीण आनन-फानन में घायल सोनू को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया।इसके बाद परिजन उन्हें एक निजी चिकित्सक के पास लेकर पहुंचे, जहां उनका इलाज जारी है। ग्रामीण अनूप धकरे ने बताया कि गांव के बीच से गुजर रही इस खतरनाक हाईवोल्टेज लाइन के कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं।घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने विद्युत निगम के उच्चाधिकारियों से लाइन को तुरंत हटवाने की मांग की है। मांग करने वालों में जयवीर बघेल, अनूप धकरे, रामकुमार और रामप्रताप सहित कई ग्रामीण प्रमुख रूप से शामिल रहे।