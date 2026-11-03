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Kasganj News: 517 वाहनों के चालान, 11.85 लाख रुपये का शमन शुल्क वसूला

Tue, 03 Nov 2026 11:34 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 11:34 PM IST
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517 vehicles fined 11.85 lakh collected as compounding fees
फोटो 21 - सोरोंजी के संत तुलसीदास इंटर कॉलेज में यातायात माह के अंतर्गत छात्र-छात्राओं को नियमो
कासगंज। यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ यातायात पुलिस ने शिकंजा कसते हुए बड़ी कार्रवाई की है। यातायात माह के तहत मंगलवार को सोरोंजी के वराह भगवान तिराहा और सहावर तिराहा पर चलाए गए विशेष चेकिंग अभियान में एक ही दिन में 517 वाहनों के चालान किए गए।
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नियमों का उल्लंघन करने पर कुल 11 लाख 85 हजार 500 रुपये का शमन शुल्क लगाया गया। सीओ यातायात रजनीश उपाध्याय के निर्देशन में चले इस अभियान के दौरान इंटरसेप्टर बाइक की मदद से ओवरस्पीडिंग करने वाले 163 चालकों पर शिकंजा कसा गया।
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इसके अलावा प्रेशर हॉर्न लगे 10 वाहन, मॉडिफाइड साइलेंसर लगी दो बाइक (एक सीज), और प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने वाले 12 वाहन पकड़े गए। पुलिस ने बिना हेलमेट-सीट बेल्ट, गलत दिशा में ड्राइविंग, तीन सवारी, क्षमता से अधिक यात्री बैठाने और वाहन चलाते समय मोबाइल उपयोग करने वालों पर भी कार्रवाई की।
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अभियान से पहले यातायात पुलिस ने संत तुलसीदास इंटर कॉलेज में छात्रों को सड़क सुरक्षा के नियम समझाए। यातायात प्रभारी लक्ष्मण सिंह ने पंफलेट वितरित कर हेलमेट व गति सीमा के महत्व की जानकारी दी।

फोटो 21 - सोरोंजी के संत तुलसीदास इंटर कॉलेज में यातायात माह के अंतर्गत छात्र-छात्राओं को नियमो

फोटो 21 - सोरोंजी के संत तुलसीदास इंटर कॉलेज में यातायात माह के अंतर्गत छात्र-छात्राओं को नियमो

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