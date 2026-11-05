Kasganj News: 30 मांगें, एक आवाज... शिक्षकों ने आंदोलन को दिया नया स्वर

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चरणबद्ध आंदोलन के तहत शिक्षकों ने बृहस्पतिवार को काली पट्टी बांधकर विरोध जताया और उपजिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित 30 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। केए पीजी कॉलेज की इकाई अध्यक्ष डॉ. अंजना वशिष्ठ रावत ने बताया कि 2 से 4 नवंबर तक शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ।पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली, 14 आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश की सुविधा और सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष किए जाने जैसी मांगें लंबे समय से लंबित हैं। रम्पुटा कार्यकारिणी सदस्य लेफ्टिनेंट अभिषेक यादव और गंजडुंडवारा इकाई अध्यक्ष डॉ. राजकुमार सिंह ने कहा कि संगठन शिक्षकों के हितों के लिए पूरी तरह एकजुट है।वहीं, गंजडुंडवारा इकाई के सचिव डॉ. बृजेंद्र यादव ने बताया कि 25 अक्तूबर को प्रयागराज में हुई फुपुक्टा की बैठक के निर्णय के अनुसार प्रदेशभर में आंदोलन चल रहा है। इस दौरान डॉ. एपी गुप्ता, डॉ. संतोष कुमार, डॉ. उमेश यादव, डॉ. अजीत यादव, डॉ. साबिस्ता अंजुम, डॉ. अनुपम पाठक, अंकित कौशल, डॉ. हर्ष मिश्रा, डॉ. तेज प्रताप सिंह, डॉ. चक्रपाणी, डॉ. अजय शंकर, डॉ. अनुराग त्रिपाठी और डॉ. राकेश कुमार सिंह सहित दोनों महाविद्यालयों के तमाम शिक्षक उपस्थित रहे।