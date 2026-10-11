Kanpur News: रोडवेज बस की टक्कर से युवक की मौत, थाने का घेराव कर सड़क की जाम

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देर रात सैकड़ों लोगों ने थाने के बाहर कंपनी बाग-चिड़ियाघर मार्ग जाम कर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। स्थिति संभालने के लिए स्वरूप नगर, ग्वालटोली, कर्नलगंज और रायपुरवा समेत छह थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंचा, लेकिन समझाने के बावजूद प्रदर्शनकारी शांत नहीं हुए। खबर लिखे जाने तक जाम लगा हुआ था।नवाबगंज के चिड़ियाघर स्थित अमरूद मंडी निवासी कन्हैया लाल के चार बेटों में तीसरे नंबर का सुमित सब्जी का व्यापार करता था। परिवार में पत्नी काजल और दो बच्चे कीर्ति व रुद्रांश हैं। उसके भाइयों सुनील, सुशील और अमरजीत के मुताबिक शनिवार शाम सुमित मंडी से घर लौट रहा था। गंगा बैराज स्थित पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार रोडवेज बस ने उसे टक्कर मार दी। परिजनों का आरोप है कि वहां से गुजर रही पुलिस घायल को सड़क पर तड़पता देखती रही, लेकिन उसे समय से अस्पताल नहीं पहुंचाया। लोगों से हादसे की जानकारी मिलने के बाद जब तक उसे अस्पताल ले जाया गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।परिजनों का आरोप है कि हादसे के बाद पुलिस ने रोडवेज बस का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज तक नहीं खंगाले। इससे नाराज परिजन देर रात सैकड़ों लोगों के साथ नवाबगंज थाने पहुंचे और कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। भीड़ ने थाने के बाहर कंपनी बाग-चिड़ियाघर मार्ग जाम कर दिया, जिससे आवागमन बाधित हो गया। सूचना पर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया। नवाबगंज थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है और परिजनों को शांत कराने की कोशिश की जा रही है।