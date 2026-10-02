Kanpur News: जय, वीरू, माैसी और धन्नो बनकर पहुंचीं महिलाएं

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कानपुर। शोले फिल्म के 50 वर्ष पूरे होने पर दिवास क्लब की ओर से बृहस्पतिवार को सिविल लाइंस स्थित होटल में पार्टी का आयोजन किया गया। यहां महिलाओं ने फिल्म के प्रमुख सीन पर एक्टिंग की। महिलाएं फिल्म के 13 प्रमुख कलाकार जय, वीरू, बसंती, ठाकुर, गब्बर सिंह, सांभा, कालिया, सूरमा भोपाली, मौसी, जेलर, राधा, महबूबा और धन्नो की वेशभूषा में सजधजकर पहुंचीं। डॉयलॉग, वॉक, डांस और एक्टिंग के जरिए महिलाओं ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दीं। इस मौके पर चेयरपर्सन विनती सेठ, अध्यक्ष शालिनी लांबा, सचिव चारू काशीरवार, वर्षा माहेश्वरी, पारुल आनंद, मीनल माहेश्वरी आदि मौजूद रहे।