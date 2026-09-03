कानपुर: फंदे पर लटका मिला महिला का शव, दहेज हत्या का आरोप लगाकर मायके पक्ष ने किया हंगामा

प्राची की मौत की जानकारी मिलने के बाद मायके पक्ष ने ससुरालीजनों पर हत्या कर शव फंदे से लटकाने का आरोप लगाया। परिजन कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा करने लगे। हंगामे की सूचना पर सेन पश्चिमपारा पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाकर शांत कराया। थाना प्रभारी प्रदीप सिंह ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों की तहरीर के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।