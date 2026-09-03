कानपुर: फंदे पर लटका मिला महिला का शव, दहेज हत्या का आरोप लगाकर मायके पक्ष ने किया हंगामा
Kanpur News: सेन पश्चिमपारा थाना क्षेत्र के ओरछी गांव में बुधवार दोपहर 25 वर्षीय प्राची सिंह का शव घर के अंदर फंदे से लटका मिला। जानकारी पर पहुंचे मायके पक्ष के लोगों ने ससुरालीजनों पर दहेज में कार और रुपये की मांग पूरी न होने पर प्राची की हत्या कर शव फंदे से लटकाने का आरोप लगाया।
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परिजनों ने कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर परिजनों को शांत कराया और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मध्य प्रदेश के सतना निवासी शिवेंद्र सिंह ने बताया कि उनकी बहन प्राची सिंह की शादी वर्ष 2020 में सेन पश्चिमपारा के ओरछी गांव निवासी योगेंद्र सिंह के साथ हुई थी। दंपती का चार वर्षीय बेटा तेज प्रताप सिंह है।
परिजनों के मुताबिक, बुधवार सुबह करीब 11 बजे पड़ोसियों ने प्राची के फंदे पर लटके होने की जानकारी मायके पक्ष को दी। सूचना मिलते ही परिजन आनन-फानन में ससुराल पहुंचे। वहां प्राची का शव घर के अंदर फंदे से लटका मिला।
मायके पक्ष के लोगों का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुरालीजन प्राची से दहेज में कार और रुपये की मांग कर रहे थे। प्राची ने कई बार इसकी जानकारी मायके वालों को दी थी। परिजनों का यह भी आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर उसके साथ मारपीट की जाती थी। रक्षाबंधन पर भी उसे मायके नहीं जाने दिया गया था।
प्राची की मौत की जानकारी मिलने के बाद मायके पक्ष ने ससुरालीजनों पर हत्या कर शव फंदे से लटकाने का आरोप लगाया। परिजन कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा करने लगे। हंगामे की सूचना पर सेन पश्चिमपारा पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाकर शांत कराया। थाना प्रभारी प्रदीप सिंह ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों की तहरीर के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।