कानपुर देहात: डेढ़ महीने की शादी... और पति ने छीन ली जिंदगी; लोहे की रॉड से किया हमला, पत्नी की मौत

विवाद के दौरान सिर पर किया वार

रविवार सुबह करीब 11 बजे पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। बात बढ़ने पर दोनों में हाथापाई होने लगी। इसी दौरान गजेंद्र ने सपना के सिर पर लोहे की रॉड से वार कर दिया। सिर में गंभीर चोट लगने से सपना लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से घायल सपना को अकबरपुर मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।