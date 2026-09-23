Kanpur News: डेट लाइन के तीन दिन बचे, काम अधूरा, अभी दो माह खाओ हिचकोले

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जोन-4 के अंतर्गत स्वरूपनगर थाने से ग्वालीन चौराहा होते हुए मटका तिराहा तक सड़क के चौड़ीकरण और सुंदरीकरण का कार्य करीब 22.27 करोड़ रुपये से कराया जा रहा है। मंगलवार को महापौर ने निरीक्षण किया। जोन-4 की अधिशासी अभियंता मीनाक्षी अग्रवाल ने बताया कि इस सड़क को बनाने की समय सीमा 25 सितंबर को समाप्त हो रही है लेकिन ठेकेदार कार्य पूरा करने के लिए दो महीने का समय और मांग रहा है। इस पर महापौर ने नाराजगी जताई। अधिशासी अभियंता को निर्देश दिया कि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद सड़क की गुणवत्ता की जांच आईआईटी से कराई जाए। ठेकेदार को निर्देश दिए कि सड़क के हिस्से में निर्माण पूरा होने के साथ ही फुटपाथ का काम भी पूरा किया जाए। निरीक्षण के दौरान पार्षद दल के नेता नवीन पंडित, पार्षद धीरेंद्र त्रिपाठी, पार्षद गोविंद मोहन शुक्ला, पार्षद विवेक शर्मा आदि मौजूद रहे।2025 में शुरू हुआ था निर्माण कार्य26 जून 2025 को इस 1.50 किमी मार्ग का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। पॉश इलाके में आने वाली इस सड़क पर बेतरतीब खोदाई और गड्ढों से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। इसे लेकर शहर के निवासी, व्यापारी और जनप्रतिनिधि भी कई बार विरोध जता चुके हैं। अब कार्य की समय सीमा बढ़ जाने से दो महीने और दिक्कत उठानी पड़ेगी।सरकार की छवि खराब कर रहे अधिकारीमहापौर ने कहा कि सड़क का निर्माण कार्य बारिश शुरू होने से पहले ही पूरा किया जा सकता था लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण ऐसा नहीं हो सका। विकास कार्यों के लिए सरकार से धन की कोई कमी नहीं है लेकिन अधिकारी काम में लापरवाही कर सरकार की छवि खराब करने रहे हैं।