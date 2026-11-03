कानपुर: केस्को कार्यशाला में सेंध लगाकर दो लाख का तार चोरी, जांच में जुटी पुलिस

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ग्वालटोली थाना क्षेत्र के खलासी लाइन स्थित केस्को की कार्यशाला में सेंध लगाकर चोर करीब दो लाख रुपये का तांबा और एलुमिनियम का तार चोरी कर ले गए। चोरी की वारदात सात अक्तूबर की रात की है। केस्को के अवर अभियंता सौरभ यादव की तहरीर पर पुलिस ने अब प्राथमिकी दर्ज की है। चोरी गए सामान की कीमत डेढ़ से दो लाख रुपये आंकी गई है। ग्वालटोली थाना प्रभारी रवि कुमार ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में दो संदिग्ध नकाबपोश नजर आए हैं। उनकी तलाश की जा रही है।