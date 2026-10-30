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Kanpur News: पति मेहंदी लगवाने बाजार नहीं ले गया तो पत्नी ने खाया जहर

Fri, 30 Oct 2026 02:15 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:15 AM IST
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Wife consumes poison after husband refuses to take her to the market to get henna applied
कानपुर। नवाबगंज के विष्णुपुरी इलाके में पति मेहंदी लगवाने पत्नी को बाजार नहीं ले गया तो उसने जहर खाकर जान दे दी।
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विष्णुपुरी निवासी राजू पेंटर का काम करता है। उसने बताया कि पत्नी का नाम पिंकी (30) था। उनके तीन बच्चे डुग्गू, परी और मिली हैं। बुधवार को वह काम पर था तभी रात करीब 10 बजे पिंकी ने फोन कर मेहंदी लगवाने बाजार चलने के लिए कहा। काम ज्यादा होने के कारण उसने अकेले जाने के लिए कह दिया। इसके बाद पिंकी ने फोन काट दिया।

कुछ देर बाद बच्चों ने फोन कर बताया कि मां ने नाराज होकर जहरीला पदार्थ खा लिया है। घर पहुंचे और पिंकी को नजदीकी निजी अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर बताकर हैलट अस्पताल भेज दिया। हैलट अस्पताल में इलाज के दौरान पिंकी की मौत हो गई। नवाबगंज थाना प्रभारी चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि यह पारिवारिक विवाद का मामला है और तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)
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