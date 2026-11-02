फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Website created with the help of AI

Kanpur News: एआई की मदद से तैयार की वेबसाइट

Mon, 02 Nov 2026 01:12 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 01:12 AM IST
विज्ञापन
Website created with the help of AI
कानपुर। छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) में रविवार को आयोजित आईआईटी बाॅम्बे टेकफेस्ट जोनल में 700 विद्यार्थियों ने तकनीकी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विवि के यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आयोजित प्रतियोगिता में रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और सॉफ्टवेयर से जुड़ी छह प्रतिस्पर्धाएं हुईं। इनमें विद्यार्थियों ने रोबोट बनाने से लेकर एआई की मदद से वेबसाइट तैयार करने तक की चुनौतियों में हिस्सा लिया।
विज्ञापन

प्रतियोगिता में गोरखपुर, लखनऊ, रायबरेली, फर्रुखाबाद, आगरा और प्रयागराज समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों के अलावा दूसरे राज्यों के विद्यार्थियों ने भी हिस्सा लिया। टेकफेस्ट में टेट्राशिफ्ट, रोबो रीच, मेशमराइज, स्पार्कएक्स, इनोवाटेक्स और जीरोकोड प्रतियोगिताएं हुईं। जीरोकोड में एआई की मदद से बिना कोडिंग वेबसाइट तैयार करने का मौका मिला। यूआईईटी निदेशक प्रो. आलोक कुमार, डीन इनोवेशन फाउंडेशन प्रो. विशाल अवस्थी और ईसीई विभागाध्यक्ष डॉ. अजीत कुमार श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed