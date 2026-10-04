फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Waterlogging in the fields has caused crops to rot, farmers are facing financial crisis.

Kanpur News: खेतों में जलभराव से फसलें सड़ीं, किसानों के सामने आर्थिक संकट

Sun, 04 Oct 2026 12:29 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Sun, 04 Oct 2026 12:29 AM IST
विज्ञापन
Waterlogging in the fields has caused crops to rot, farmers are facing financial crisis.
शिवली। अतिवृष्टि और पांडु नदी उफनाने से मैथा तहसील क्षेत्र में करीब 13 गांव प्रभावित हुए। खेतों में लगातार पानी भरा रहा। अब पानी धीरे-धीरे कम हो रहा है लेकिन खेतों में पानी भरा होने और निकल रही तेज धूप के कारण फसलें सड़ने लगी हैं। आर्थिक संकट देख किसान मायूस हैं।
विज्ञापन

पांडु नदी का जलस्तर बढ़ने से मैथा तहसील क्षेत्र में हरदिया नाला, बकसपरवा, कैलाई, मवैया, करोम, असनी, परवा, दाई ताला, प्रतापपुर, रुदा पुर, फंदा, हृदयपुर गोकुला और पकरा समेत तेरह गांव प्रभावित हुए हैं। करीब 500 बीघा फसल बर्बाद होने का अनुमान है। इसमें धान, मक्का, बाजरा, तिल आदि फसलें प्रभावित हुई हैं। खेतों में लंबे समय तक पानी भरे रहने से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है।
विज्ञापन

वहीं, हरा चारा भी खराब होने के कारण पशुओं के लिए चारे का संकट पैदा हो गया है। किसानों का कहना है कि फसलें नष्ट होने के साथ ही पशुओं को खिलाने के लिए पर्याप्त हरा चारा भी उपलब्ध नहीं है। फंदा गांव के अजय पाल, छाना पाल और राजू पाल आदि ने बताया कि खेतों में लगातार पानी भरा रहने से मेहनत और लागत दोनों बर्बाद हो गई। प्रभावित फसलों का जल्द सर्वे कराने और मुआवजा दिया जाए। एसडीएम प्रतिभा मिश्रा ने बताया कि लेखपालों द्वारा सर्वे कराकर जल्द ही किसानों को नियमानुसार मुआवजा दिलाया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed