Kanpur News: आंबेडकर नगर बाजार में जलभराव से कीचड़, नहीं लग पा रही गुड़ मंडी

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इधर बीते दिनों हुई बारिश का पानी कई दिन बाजार में भरा रहा। जलभराव से अब यहां कीचड़ हो गया है। इससे दुकानदारों की परेशानी बढ़ गई है। गुड़ मंडी की दुकानें नहीं लग पा रही हैं। वहीं, जूता-चप्पल की मरम्मत करने वाले मोची भी दुकानें नहीं लगा पा रहे हैं। जलभराव की वजह से दुकानदारों को सामान लेकर बैठने की जगह नहीं मिल रही है। बाजार का यह हाल होने से ग्राहकों की आवाजाही कम हो गई है। जलभराव व गंदगी से दुर्गंध भी उठने लगी है।दुकानदार नसीम, कुलदीप, राजेश, कमल और अंकित ने बताया कि बाजार में कीचड़ व जलभराव से दुकानें नहीं लग पा रही हैं। नगर पंचायत कार्यालय में जलनिकासी व साफ सफाई की मांग की है। ईओ मनीष राय ने बताया कि जानकारी मिली है। बाजार में पानी की निकासी कराकर साफ सफाई कराई जाएगी।