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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Waterlogging in Ambedkar Nagar market creates mud; jaggery market unable to operate.

Kanpur News: आंबेडकर नगर बाजार में जलभराव से कीचड़, नहीं लग पा रही गुड़ मंडी

Sun, 13 Sep 2026 01:09 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Sun, 13 Sep 2026 01:09 AM IST
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Waterlogging in Ambedkar Nagar market creates mud; jaggery market unable to operate.
रनियां। नगर पंचायत के आंबेडकर नगर बाजार में बारिश का पानी भरने से कीचड़ हो गया है। इससे गुड़ मंडी नहीं लग पा रही है। बाजार में सब्जी मंडी, गुड मंडी और अन्य दुकानें लगती हैं।
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इधर बीते दिनों हुई बारिश का पानी कई दिन बाजार में भरा रहा। जलभराव से अब यहां कीचड़ हो गया है। इससे दुकानदारों की परेशानी बढ़ गई है। गुड़ मंडी की दुकानें नहीं लग पा रही हैं। वहीं, जूता-चप्पल की मरम्मत करने वाले मोची भी दुकानें नहीं लगा पा रहे हैं। जलभराव की वजह से दुकानदारों को सामान लेकर बैठने की जगह नहीं मिल रही है। बाजार का यह हाल होने से ग्राहकों की आवाजाही कम हो गई है। जलभराव व गंदगी से दुर्गंध भी उठने लगी है।
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दुकानदार नसीम, कुलदीप, राजेश, कमल और अंकित ने बताया कि बाजार में कीचड़ व जलभराव से दुकानें नहीं लग पा रही हैं। नगर पंचायत कार्यालय में जलनिकासी व साफ सफाई की मांग की है। ईओ मनीष राय ने बताया कि जानकारी मिली है। बाजार में पानी की निकासी कराकर साफ सफाई कराई जाएगी।
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