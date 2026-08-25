औरैया: आधी रात भरभराकर गिरी दो मंजिला दीवार, टीन शेड के नीचे सो रहा परिवार मलबे में दबा
अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के छीतापुर गांव में सोमवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। पड़ोसी के दो मंजिला कच्चे मकान की दीवार अचानक भरभराकर टीन शेड पर गिर गई। शेड के नीचे सो रहे एक ही परिवार के तीन बच्चों समेत पांच लोग मलबे में दब गए।
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चीख-पुकार सुनकर परिजन और पड़ोसी मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव शुरू किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को मलबे से बाहर निकालकर सीएचसी अजीतमल में भर्ती कराया। गंभीर हालत में एक व्यक्ति को जिला अस्पताल रेफर किया गया।
छीतापुर निवासी धीरेंद्र सिंह सेंगर (40) सोमवार रात अपनी पत्नी प्रीति (35), बेटी आशिकी (10), अंकिता (7) और बेटे अंकुश (5) के साथ घर के आंगन में टीन शेड के नीचे सो रहे थे। देर रात अचानक पड़ोसी के दो मंजिला कच्चे मकान की दीवार भरभराकर टीन शेड के ऊपर आ गिरी। दीवार के मलबे में धीरेंद्र, उनकी पत्नी और तीनों बच्चे दब गए।
घर के बाहर बने कमरे में सो रहे धीरेंद्र के बड़े भाई विपिन और उनकी पत्नी पूजा ने चीख-पुकार सुनी तो मौके पर पहुंचे। उन्होंने पड़ोसियों की मदद से मलबा हटाना शुरू किया और पीआरवी पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार और सीओ मनोज कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव कार्य कराया।
सभी घायलों को सीएचसी अजीतमल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद धीरेंद्र सिंह की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। राजस्व लेखपाल अमित तिवारी के साथ सीएचसी पहुंचे नायब तहसीलदार अशोक कुमार ने बताया कि घटना की जांच रिपोर्ट के आधार पर शासनादेश के अनुसार पीड़ित परिवार को मिलने वाली राहत उपलब्ध कराई जाएगी। सीओ मनोज गंगवार ने बताया कि घायलों का उपचार कराया जा रहा है। मकान गिरने के कारणों की जांच की जाएगी।