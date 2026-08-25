औरैया: आधी रात भरभराकर गिरी दो मंजिला दीवार, टीन शेड के नीचे सो रहा परिवार मलबे में दबा

सभी घायलों को सीएचसी अजीतमल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद धीरेंद्र सिंह की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। राजस्व लेखपाल अमित तिवारी के साथ सीएचसी पहुंचे नायब तहसीलदार अशोक कुमार ने बताया कि घटना की जांच रिपोर्ट के आधार पर शासनादेश के अनुसार पीड़ित परिवार को मिलने वाली राहत उपलब्ध कराई जाएगी। सीओ मनोज गंगवार ने बताया कि घायलों का उपचार कराया जा रहा है। मकान गिरने के कारणों की जांच की जाएगी।