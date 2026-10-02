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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Voting for the post of Bithoor Nagar Panchayat Chairperson on the 13th; vote counting on the 15th.

Kanpur News: बिठूर नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 13 को मतदान, 15 को मतगणना

Fri, 02 Oct 2026 02:33 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:33 AM IST
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Voting for the post of Bithoor Nagar Panchayat Chairperson on the 13th; vote counting on the 15th.
कानपुर। बिठूर नगर पंचायत अध्यक्ष पद के उपचुनाव के लिए 13 अक्तूबर को मतदान होगा। नगर पंचायत क्षेत्र में पांच मतदान केंद्रों पर 10 बूथ बनाए गए हैं। 15 अक्तूबर को मतगणना कराई जाएगी।
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उपचुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। गुरुवार को जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने मतदान केंद्रों की सुविधाओं, कार्मिकों के प्रशिक्षण, निर्वाचन सामग्री और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। डीएम ने अधिकारियों को सभी तैयारियां समय से पूरी करने के निर्देश दिए। मतदान कार्मिकों का प्रशिक्षण सात अक्तूबर को होगा।
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इसमें मतदान प्रक्रिया और जिम्मेदारियों की जानकारी दी जाएगी। डीएम ने केंद्रों पर बिजली, पेयजल, प्रकाश और साफ-सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं का सत्यापन कराने को कहा। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था और निर्वाचन सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। (ब्यूरो)
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