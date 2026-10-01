Kanpur News: शौचालय का आवेदन कराने के नाम पर खोल दिए ग्रामीणों के खाते

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गुलाबपुर भौरा निवासी दीपू सिंह के साथ पहुंचे कई अन्य लोगों ने सामूहिक रूप से पुलिस से शिकायत की। बताया कि पिछले चार दिनों से दो से तीन युवक बाइक से गांव आ रहे थे। उन्होंने अपना परिचय जनसेवा केंद्र संचालक के रूप में दिया। गांव में कैंप लगा शौचालय योजना का 12 हजार रुपये दिलाए जाने का झांसा देकर गांव के 43 महिला व पुरुषों के फिनो पेमेंट बैंक में खाते खोल दिए हैं। आरोप है कि उक्त ठगों ने सभी खातों में अपने व अपने दोस्तों के मोबाइल नंबर अटैच किए।जब ग्रामीणों ने उनसे रिसीविंग मांगी तो नहीं दी और बाद में देने की बात कह चले गए। ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें शक है कि उक्त लोग किसी बड़े साइबर ठगी के गिरोह से जुड़े हुए हैं। उस गिरोह को खाता संख्या देकर ठगी का पैसा मंगवाते हैं। ग्रामीणों के साथ कहीं कोई अप्रिय घटना न घटित हो इस पर साइबर हेल्पडेस्क पर शिकायत की। थानाध्यक्ष सुधीर भारद्वाज ने बताया कि मामले की शिकायत मिली है। साइबर टीम बुलवाकर हर बिंदु की जांच कराई जा रही है। इसके बाद प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।