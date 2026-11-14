Kanpur News: एसएनसीयू में शुरू हुई वेंटिलेटर सुविधा, नवजातों को मिलेगी सांस लेने में मदद

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महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. अंबरीश कुमार गुप्ता के प्रयासों से एसएनसीयू में बंद पड़े पुराने वेंटिलेटर को दोबारा क्रियाशील कर इनवेसिव वेंटिलेशन सेवा शुरू की गई है। इस सुविधा से गंभीर स्थिति वाले नवजातों को सांस लेने में सहायता मिलेगी। वहीं, रेनबो मेडिक्लीनिक प्राइवेट लिमिटेड की ओर से अंतरराष्ट्रीय मानकों की फिशर एंड पेकेल बबल सीपैप मशीन दान की गई है। इस मशीन से बिना इंट्यूबेशन के नवजातों को सांस लेने में सहायता दी जा सकेगी। खासकर श्वसन संबंधी परेशानी से जूझ रहे बच्चों के उपचार में यह उपयोगी होगी।प्राचार्य ने बताया कि एसएनसीयू की टेलीमेडिसिन सेवा भी दोबारा शुरू कर दी गई है। इससे विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श लेकर नवजातों का उपचार करने में मदद मिलेगी। वेंटिलेटर के प्रभावी संचालन के लिए नई कंप्रेस्ड एयर लाइन स्थापित करने की भी योजना है। प्राचार्य ने कहा कि जनपद के नवजात शिशुओं और बच्चों को आधुनिक एवं गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना महाविद्यालय की प्राथमिकता है। सुविधाओं के विस्तार से गंभीर रूप से बीमार नवजातों को बेहतर उपचार मिल सकेगा। इस दौरान बाल रोग विभाग के वार्ड में भर्ती बच्चों के साथ बाल दिवस भी मनाया गया। सुविधाओं के संचालन में डॉ. श्रुति गुप्ता, डॉ. अवधेश, डॉ. उमेश और डॉ. आकांक्षा का विशेष योगदान रहा।