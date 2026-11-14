Kanpur News: एसएनसीयू में शुरू हुई वेंटिलेटर सुविधा, नवजातों को मिलेगी सांस लेने में मदद
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Sat, 14 Nov 2026 11:53 PM IST
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कानपुर देहात। स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, कानपुर देहात में नवजात शिशुओं के बेहतर उपचार के लिए चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया गया है। बाल दिवस पर शनिवार को एसएनसीयू (विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई) में वेंटिलेटर सुविधा शुरू कर दी गई। इससे गंभीर रूप से बीमार नवजातों को सांस लेने में परेशानी होने पर बेहतर उपचार मिल सकेगा। इसके साथ ही नवजातों के लिए आधुनिक बबल सीपैप मशीन और बच्चों की सुरक्षा के लिए रेलिंगयुक्त तीन नए बेड भी उपलब्ध कराए गए हैं।
महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. अंबरीश कुमार गुप्ता के प्रयासों से एसएनसीयू में बंद पड़े पुराने वेंटिलेटर को दोबारा क्रियाशील कर इनवेसिव वेंटिलेशन सेवा शुरू की गई है। इस सुविधा से गंभीर स्थिति वाले नवजातों को सांस लेने में सहायता मिलेगी। वहीं, रेनबो मेडिक्लीनिक प्राइवेट लिमिटेड की ओर से अंतरराष्ट्रीय मानकों की फिशर एंड पेकेल बबल सीपैप मशीन दान की गई है। इस मशीन से बिना इंट्यूबेशन के नवजातों को सांस लेने में सहायता दी जा सकेगी। खासकर श्वसन संबंधी परेशानी से जूझ रहे बच्चों के उपचार में यह उपयोगी होगी।
प्राचार्य ने बताया कि एसएनसीयू की टेलीमेडिसिन सेवा भी दोबारा शुरू कर दी गई है। इससे विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श लेकर नवजातों का उपचार करने में मदद मिलेगी। वेंटिलेटर के प्रभावी संचालन के लिए नई कंप्रेस्ड एयर लाइन स्थापित करने की भी योजना है। प्राचार्य ने कहा कि जनपद के नवजात शिशुओं और बच्चों को आधुनिक एवं गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना महाविद्यालय की प्राथमिकता है। सुविधाओं के विस्तार से गंभीर रूप से बीमार नवजातों को बेहतर उपचार मिल सकेगा। इस दौरान बाल रोग विभाग के वार्ड में भर्ती बच्चों के साथ बाल दिवस भी मनाया गया। सुविधाओं के संचालन में डॉ. श्रुति गुप्ता, डॉ. अवधेश, डॉ. उमेश और डॉ. आकांक्षा का विशेष योगदान रहा।
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महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. अंबरीश कुमार गुप्ता के प्रयासों से एसएनसीयू में बंद पड़े पुराने वेंटिलेटर को दोबारा क्रियाशील कर इनवेसिव वेंटिलेशन सेवा शुरू की गई है। इस सुविधा से गंभीर स्थिति वाले नवजातों को सांस लेने में सहायता मिलेगी। वहीं, रेनबो मेडिक्लीनिक प्राइवेट लिमिटेड की ओर से अंतरराष्ट्रीय मानकों की फिशर एंड पेकेल बबल सीपैप मशीन दान की गई है। इस मशीन से बिना इंट्यूबेशन के नवजातों को सांस लेने में सहायता दी जा सकेगी। खासकर श्वसन संबंधी परेशानी से जूझ रहे बच्चों के उपचार में यह उपयोगी होगी।
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प्राचार्य ने बताया कि एसएनसीयू की टेलीमेडिसिन सेवा भी दोबारा शुरू कर दी गई है। इससे विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श लेकर नवजातों का उपचार करने में मदद मिलेगी। वेंटिलेटर के प्रभावी संचालन के लिए नई कंप्रेस्ड एयर लाइन स्थापित करने की भी योजना है। प्राचार्य ने कहा कि जनपद के नवजात शिशुओं और बच्चों को आधुनिक एवं गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना महाविद्यालय की प्राथमिकता है। सुविधाओं के विस्तार से गंभीर रूप से बीमार नवजातों को बेहतर उपचार मिल सकेगा। इस दौरान बाल रोग विभाग के वार्ड में भर्ती बच्चों के साथ बाल दिवस भी मनाया गया। सुविधाओं के संचालन में डॉ. श्रुति गुप्ता, डॉ. अवधेश, डॉ. उमेश और डॉ. आकांक्षा का विशेष योगदान रहा।
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