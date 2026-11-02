Kanpur News: वंदे भारत स्लीपर... दिल्ली और वाराणसी का थर्ड एसी का किराया 1110 रुपये

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रेलवे ने वाराणसी से नई दिल्ली तक थर्ड एसी का किराया 1915 रुपये, सेकंड एसी का 2470 रुपये और फर्स्ट एसी का 3030 रुपये निर्धारित किया है। वहीं, कानपुर से दिल्ली तक थर्ड एसी का किराया 1110 रुपये, सेकंड एसी का 1430 रुपये और फर्स्ट एसी का 1755 रुपये है। कानपुर से वाराणसी के बीच थर्ड एसी का किराया 1110 रुपये, सेकंड एसी का 1305 रुपये और फर्स्ट एसी का 1600 रुपये है।वहीं, कानपुर से वाराणसी के बीच सोमवार पहले दिन की सभी सीटें बुक हो गई हैं। पांच नवंबर को इस रूट पर वेटिंग टिकट भी उपलब्ध नहीं है और रिग्रेट की स्थिति बन गई है। वाराणसी से दिल्ली के लिए दो, तीन, चार और पांच नवंबर को प्रथम एसी की सभी सीटें पहले ही फुल हो चुकी हैं।