UP Weather Update: अगले 24 घंटे में लुढ़क सकता है तापमान, आज और कल आंधी, गरज के साथ बूंदाबांदी की संभावना

{"_id":"62917ef899716241d12c4299","slug":"up-weather-update-the-temperature-may-drop-in-the-next-24-hours-today-and-tomorrow-there-is-a-possibility-of-rain-and-thundershowers","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"UP Weather Update: अगले 24 घंटे में लुढ़क सकता है तापमान, आज और कल आंधी, गरज के साथ बूंदाबांदी की संभावना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Sat, 28 May 2022 07:16 AM IST