उन्नाव हादसा: हाईवे पर खड़े डंपर से टकराई बस, अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त, चालक की मौत और 19 यात्री घायल

उन्नाव जिले में लखनऊ-कानपुर हाईवे पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के पास रविवार भोर चार बजे ढाबे के सामने सड़क घेरकर खड़े डंपर में तेज रफ्तार रोडवेज बस पीछे से बढ़ गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। यात्रियों में चीख पुकार मच गई।

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घायल चालक सहित 20 यात्रियों को पुलिस ने स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। डॉक्टर ने चालक को मृत घोषित कर दिया। दो सवारियों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। घायल 17 सवारियों को प्राथमिक उपचार के बाद दूसरे वाहन से गंतव्य के लिए भेजा गया।