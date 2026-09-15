चित्रकूट: मंदाकिनी पुल के पास बालू में दिखे पैर, हटाया तो मिला अज्ञात महिला का सड़ा-गला शव

बालू में दिखाई दिए महिला के पैर

ग्रामीणों की नजर पुल के पास बालू में दिखाई दे रहे पैरों पर पड़ी। संदेह होने पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बालू हटाकर जांच की। बालू के नीचे महिला का शव मिलने के बाद आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक शव काफी सड़-गल चुका था। महिला की पहचान अभी नहीं हो सकी है। आसपास के लोगों से भी शव की शिनाख्त कराने का प्रयास किया जा रहा है।