फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Unemployed elderly man takes his own life by ingesting a poisonous substance

Kanpur News: बेरोजगार बुजुर्ग ने जहरीला पदार्थ निगलकर दी जान

Fri, 16 Oct 2026 02:31 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:31 AM IST
विज्ञापन
Unemployed elderly man takes his own life by ingesting a poisonous substance
कानपुर। हरबंश मोहाल निवासी राकेश सिंह (68) ने सोमवार को जहरीला निगल लिया। उनका हैलट में इलाज चल रहा था जहां बुधवार रात उन्होंने दम तोड़ दिया। परिवार में पत्नी रानी और इकलौता बेटा सौरभ है। बेटे के अनुसार पिता हमराज कांप्लैक्स स्थित एक कपड़े की दुकान में काम करते थे। कोरोना काल में नौकरी छूटने के बाद से वह बेरोजगार थे। आर्थिक तंगी के चलते वह तनाव में रहते थे। पुलिस ने जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। संवाद
विज्ञापन




विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed