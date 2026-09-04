कानपुर: रेस्टोरेंट से टकराया बेकाबू डंपर, आटा चक्की में जा घुसा; चालक फरार

घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर जुट गए। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई। पुलिस ने डंपर को कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है। हादसे में हुए नुकसान और घटना के कारणों की जांच की जा रही है।