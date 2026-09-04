कानपुर: रेस्टोरेंट से टकराया बेकाबू डंपर, आटा चक्की में जा घुसा; चालक फरार
Kanpur News: कल्याणपुर में शुक्रवार को गिट्टी लदा एक डंपर बेकाबू होकर रेस्टोरेंट से जा टकराया। टक्कर के बाद डंपर नहीं रुका और आटा चक्की में जा घुसा।
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तेज टक्कर से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक डंपर तेज रफ्तार में था और अचानक अनियंत्रित हो गया। पहले उसने रेस्टोरेंट को टक्कर मारी, इसके बाद डंपर आटा चक्की में जा घुसा।
घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर जुट गए। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई। पुलिस ने डंपर को कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है। हादसे में हुए नुकसान और घटना के कारणों की जांच की जा रही है।