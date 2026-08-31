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कानपूर बिठूर में दर्दनाक हादसा: अज्ञात वाहन की टक्कर से दो रिश्तेदार भाइयों की मौत

Mon, 31 Aug 2026 01:55 PM IST
प्रसून शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर Published by: प्रसून शुक्ला Updated Mon, 31 Aug 2026 01:55 PM IST
सार

Kanpur News: बिठूर थाना क्षेत्र के परियर पुल पर रविवार देर रात अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो रिश्तेदार भाइयों की मौत हो गई। हादसे में नगर निगम ऑपरेटर राहुल निषाद (27) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके साथ बाइक पर सवार होटल वेटर सुजीत निषाद (25) ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

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Two Cousin Brothers Killed in Road Accident on Pariyar Bridge
अज्ञात वाहन की टक्कर से दो रिश्तेदार भाइयों की मौत - फोटो : amar ujala

विस्तार
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हादसे के बाद चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। बिठूर के बाकरगंज भिड़इया निवासी राहुल निषाद नगर निगम में ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था। रविवार रात वह अपनी बाइक से उन्नाव के मरौंदा जमालनगर निवासी अपने बुआ के बेटे सुजीत निषाद को उसके घर छोड़ने जा रहा था। दोनों परियर पुल पहुंचे थे, तभी सामने से आए तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी।

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टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइक से सड़क पर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर राहगीरों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर बिठूर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। राहुल ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया था।

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वहीं, गंभीर रूप से घायल सुजीत को बिठूर स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के प्रयास के बावजूद इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। सुजीत होटल में वेटर का काम करता था। हादसे की जानकारी मिलते ही दोनों के परिवारों में कोहराम मच गया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिठूर पुलिस अज्ञात वाहन और उसके चालक की पहचान के लिए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।

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