कानपूर बिठूर में दर्दनाक हादसा: अज्ञात वाहन की टक्कर से दो रिश्तेदार भाइयों की मौत

हादसे के बाद चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। बिठूर के बाकरगंज भिड़इया निवासी राहुल निषाद नगर निगम में ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था। रविवार रात वह अपनी बाइक से उन्नाव के मरौंदा जमालनगर निवासी अपने बुआ के बेटे सुजीत निषाद को उसके घर छोड़ने जा रहा था। दोनों परियर पुल पहुंचे थे, तभी सामने से आए तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी।

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