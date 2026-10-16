Kanpur News: किसान की हत्या में गांव के ही दो भाइयों पर हत्या की प्राथमिकी

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सनाया सालवहन निवासी किसान श्यामाचरण (55) के शव का बृहस्पतिवार को अकबरपुर में पोस्टमार्टम करवाया गया। जिसमें अधिक रक्तस्राव से मौत होना पाया गया। उसके सिर में धारदार हथियार से वार किए जाने के निशान के साथ चेहरे को भारी वस्तु से कुचला जाना पाया गया। दोपहर में पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव को घर ले गए तो पत्नी माया देवी, बेटा नवाब व परिजन बिलखने लगे।इधर, किसान के भाई हरिश्चंद्र ने पुलिस को तहरीर दी। बताया कि भाई श्यामाचरण बुधवार सुबह आठ बजे के करीब घर से खेत पर धान की फसल सींचने गए थे। आरोप लगाया कि वहां गांव के बल्लू व उसके भाई टीटू ने श्यामाचरण की फावड़े से हमला कर हत्या कर दी। बता दें कि बुधवार दोपहर 12 बजे के करीब श्यामाचरण का शव खून से लथपथ बाजरे के खेत में पड़ा मिला था। किसान की पत्नी माया देवी ने बताया था कि पति ने घर से एक किलोमीटर दूरी पर बलकट पर खेत लिया था।बुधवार सुबह वह फसल सींचने के लिए खेत पर गए थे। उनके घर न आने पर दोपहर 12 बजे के करीब वह पति को खेत पर खाना देने पहुंची तो पति का शव बाजरे के खेत में पड़ा मिला था। मूसानगर थानाध्यक्ष अमिता वर्मा ने बताया कि तहरीर के आधार पर दो लोगों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस को घटना से जुड़े कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा।